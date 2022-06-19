Погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео

Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы поймать опасного любителя скорости на Daewoo Matiz. Об этом сообщает "Фонтанка".

Подробности истории рассказывает 19 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Лихача заметили около полуночи 12 июня во Всеволожске. Он превышал скорость, но остановиться по требованию полицейских не пожелал.

Началась погоня, причем к ней присоединилась еще одна служебная машина — на помощь призвали сотрудников ДПС по Невскому району. После нескольких выстрелов из табельного оружия в воздух и по колесам на Зольной улице 41-летнего нарушителя остановили.