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31 минуту назад

Погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео

Александр Кузьмин

Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы поймать опасного любителя скорости на Daewoo Matiz. Об этом сообщает "Фонтанка".

Подробности истории рассказывает 19 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Лихача заметили около полуночи 12 июня во Всеволожске. Он превышал скорость, но остановиться по требованию полицейских не пожелал.

Началась погоня, причем к ней присоединилась еще одна служебная машина — на помощь призвали сотрудников ДПС по Невскому району. После нескольких выстрелов из табельного оружия в воздух и по колесам на Зольной улице 41-летнего нарушителя остановили.

В салоне с ним были 40-летний мужчина и 32-летняя женщина — выяснилось, неоднократно судимые за сбыт и хранение наркотиков. На заднем сиденье, по данным главка, полицейские нашли бутылку с чем-то прозрачным и наркотик — «сверток с неизвестным веществом белого цвета из женской пудреницы».

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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