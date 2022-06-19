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58 минут назад

Мощный град обрушился на Петербург.Видео

Александр Кузьмин

В воскресенье, 19 июня, Петербург оказался в тыловой части циклона. Накануне сотрудники МЧС объявили желтый уровень погодной опасности. Сотрудники ведомства предупредили жителей Петербурга, что порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

Жители Васильевского острова успели снять мощный град, который обрушился на Василеостровский район, и поделились записью с «Петербургским дневником».

«Надеемся, машины, припаркованные во дворе, будут в порядке», – прокомментировали погодное явление местные жители.

Происшествия,Погода,Видео,
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