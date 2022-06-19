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41 минуту назад

Два человека погибли при падении параплана под Омском

Мир24иещё 8

Два человека погибли в Омской области при падении параплана, передает ТАСС.

Двое россиян погибли при падении параплана
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По данным регионального управления МВД, о падении параплана утром в воскресенье в полицию сообщили рыбаки на водоеме в районе села Большекулачье Омского района.

По предварительной информации, спортсмены не справились с управлением параплана и погибли при ударе о землю. Личность одного из мужчин установлена, у села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором они приехали. Прокуратура и управление СКР проводят расследование.

Ранее опрос показал, что 11% россиян пробуют экстремальные виды активности, когда уходят в отпуск. Респонденты сообщили, что практикуют дайвинг – 19%, еще 15% – сплавы на байдарках либо каяках, трекинг – 8%, сап-серфинг – 7%, столько же – прыжки с парашютом и полеты на параплане, 3% назвали серфинг, по 2% выбирают катание на кайте, виндсерфинг, а также роупджампинг.

Происшествия,Следственный комитет,
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