Двое россиян погибли при падении параплана

Два человека погибли в Омской области при падении параплана, передает ТАСС.
По данным регионального управления МВД, о падении параплана утром в воскресенье в полицию сообщили рыбаки на водоеме в районе села Большекулачье Омского района.
По предварительной информации, спортсмены не справились с управлением параплана и погибли при ударе о землю. Личность одного из мужчин установлена, у села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором они приехали. Прокуратура и управление СКР проводят расследование.
Ранее опрос показал, что 11% россиян пробуют экстремальные виды активности, когда уходят в отпуск. Респонденты сообщили, что практикуют дайвинг – 19%, еще 15% – сплавы на байдарках либо каяках, трекинг – 8%, сап-серфинг – 7%, столько же – прыжки с парашютом и полеты на параплане, 3% назвали серфинг, по 2% выбирают катание на кайте, виндсерфинг, а также роупджампинг.