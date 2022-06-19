Двое россиян погибли при падении параплана

Два человека погибли в Омской области при падении параплана, передает ТАСС.

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По данным регионального управления МВД, о падении параплана утром в воскресенье в полицию сообщили рыбаки на водоеме в районе села Большекулачье Омского района.

По предварительной информации, спортсмены не справились с управлением параплана и погибли при ударе о землю. Личность одного из мужчин установлена, у села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором они приехали. Прокуратура и управление СКР проводят расследование.