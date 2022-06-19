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21 минуту назад

В Петербурге на крыше церкви святой Екатерины обнаружили мертвого мужчину

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, на крыше церкви святой Екатерины обнаружили тело мертвого мужчины, сообщает издание "Фонтанка".

В Петербурге на крыше церкви святой Екатерины обнаружили мертвого мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в субботу, 18 июня, поздно ночью. Тело мужчины было обнаружено охранником церкви, который совершал обход. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, вызванные охранником, констатировали смерть. Причины гибели неизвестны - предполагается, что мужчина совершил самоубийство. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, заявили, что причины гибели неустановленного мужчины будут расследованы.

Ранее экс-главу "Росвооружения" Алексея Огарева обнаружили мертвым в коттедже в Подмосковье. По предварительному заключению, признаков насильственной смерти и ран нет. Издание РБК со ссылкой на жену Огарева сообщило, что он умер своей смертью. В Следственном комитете заявили, что для расследования и возбуждения уголовного дела пока нет оснований, однако силовики все равно проведут проверку.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Самоубийство,Следственный комитет,Рособоронэкспорт,
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