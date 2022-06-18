Россиянин 6 часов избивал сожительницу из-за зарядки для телефона

Евгения рассказала, что гражданский муж и раньше бил ее и она установила камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала побои. Женщина пожаловалась, что мужчина душил ее, бил ее «и руками, и ногами», угрожал, что убьет, издевательства продолжались шесть часов и она даже теряла сознание.

Между тем гражданского мужа Евгении не задержали, несмотря на то, что она подала заявление в полицию. Он рассказал корреспонденту, что у него не было злого умысла и он не хотел убивать жену, а оказывал ей сопротивление, потому что она сама нападала на него. Он также попытался оправдаться тем, что «сыграли нервы». По его словам, он уже много раз извинялся перед женщиной и ему стыдно за свое поведение.