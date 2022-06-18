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1 час назад

Житель Нижнего Новгорода 6 часов избивал сожительницу из-за зарядки для телефона

Газета.Ru

Мужчина несколько часов избивал жительницу Нижнего Новгорода из-за того, что ее сын взял зарядку для телефона, сообщил местный новостной канал.

Россиянин 6 часов избивал сожительницу из-за зарядки для телефона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгения рассказала, что гражданский муж и раньше бил ее и она установила камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала побои. Женщина пожаловалась, что мужчина душил ее, бил ее «и руками, и ногами», угрожал, что убьет, издевательства продолжались шесть часов и она даже теряла сознание.

Когда сожитель уснул, женщина смогла добраться до телефона и позвонить маме, которая и прибежала на помощь к дочери.

«Благодаря ей я жива», — сказала пострадавшая.

Между тем гражданского мужа Евгении не задержали, несмотря на то, что она подала заявление в полицию. Он рассказал корреспонденту, что у него не было злого умысла и он не хотел убивать жену, а оказывал ей сопротивление, потому что она сама нападала на него. Он также попытался оправдаться тем, что «сыграли нервы». По его словам, он уже много раз извинялся перед женщиной и ему стыдно за свое поведение.

Ранее сообщалось, что двух художниц из Екатеринбурга избил муж одной из них.

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