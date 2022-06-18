Россиянка пыталась продать своего сына в соцсетях

Октябрьский районный суд рассмотрел гражданское дело о лишении родительских прав местных жителей. Об этом сообщает gorobzor.ru.

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В публикации отмечается, что с иском обратились представители отдела опеки и попечительства местной администрации. Истец утверждает, что ответчики безразлично относятся к воспитанию детей, злоупотребляют алкогольными напитками, а также уклоняются от выполнения родительских обязанностей. Кроме того, в присутствии детей отец часто пребывает в наркотическом опьянении, бывали на их глазах и передозировки, а мать нередко уходит на несколько дней. Также она размещала в социальных сетях публикации о продаже собственного сына.

Суд принял решение лишить и отца, и мать родительских прав и взыскать с них алименты на содержание детей в размере 0,5 прожиточного минимума для детей. Несовершеннолетних передали отделу опеки для дальнейшего устройства.