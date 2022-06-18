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18 минут назад

Шестилетний россиянин утонул в реке на глазах у взрослых

Lenta.ruиещё 1

В Свердловской области шестилетний мальчик утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Шестилетний россиянин утонул в реке на глазах у взрослых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, ребенок остался без присмотра. Мальчик играл на пирсе и случайно упал в воду. Взрослые ждали, когда он выплывет, и слишком поздно опустились в реку в поисках мальчика. Спустя 10 минут за ним нырнул мужчина с сигаретой в руках, однако он вытащил уже бездыханное тело мальчика.

По одной из версий мать ребенка в этот момент употребляла спиртные напитки на берегу. По другой — родительницы не было на месте событий, так как она в этот момент была на работе. Россиянку могут привлечь к ответственности по статье «Оставление в опасности несовершеннолетнего».

Ранее актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Отмечается, что актер находился в озере без одежды. На его руке была синяя повязка, а также часы.

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