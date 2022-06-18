Столб дыма оранжевого цвета поднимается над территорией пригорода Северодонецка, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, цвет «дымного гриба» похож на результат подрыва резервуаров с азотной кислотой, однако официального подтверждения информации нет.
Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено, — написал дипломат в Telegram-канале.
В соцсетях делятся видеокадрами с места происшествия, снятыми со стороны населенного пункта Попасная.