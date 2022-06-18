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15 минут назад

Посол ЛНР в России сообщил о возможном подрыве емкости с азотной кислотой

News.ru

Столб дыма оранжевого цвета поднимается над территорией пригорода Северодонецка, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, цвет «дымного гриба» похож на результат подрыва резервуаров с азотной кислотой, однако официального подтверждения информации нет.

Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено, — написал дипломат в Telegram-канале.

В соцсетях делятся видеокадрами с места происшествия, снятыми со стороны населенного пункта Попасная.

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