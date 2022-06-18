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48 минут назад

В Красноярском крае в частном доме произошел взрыв газа

Илья Родин

В поселке Большие пруды Сухобузимского района Красноярского края произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В Красноярском крае в частном доме произошел взрыв газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В одном из частных домов в поселке Большие пруды Сухобузимского района произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в региональном Минздраве рассказали журналистам о состоянии пострадавших.

«Двое средних, двое тяжелых, необходимая медицинская помощь оказана. После консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.

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