Мужчина в ковре выпал из окна квартиры в Москве

Из окна одной из столичных выпал мужчина, которого до этого избили и завернули в ковер. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Москвич поссорился с супругой, заподозрив ее в измене. После конфликта мужчина взял отвертку, чтобы починить выключатель, однако его жена расценила это как угрозу.

Спустя время в квартиру заявились трое мужчин, которые москвича и завернули его в ковер. Он смог выбраться, однако в этот же момент выпал из окна четвертого этажа. В итоге у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы.

В настоящее время инцидент расследуют сотрудники правоохранительных органов.