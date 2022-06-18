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3 часа назад

Мужчина в ковре выпал из окна квартиры в Москве

Москва24иещё 2

Из окна одной из столичных выпал мужчина, которого до этого избили и завернули в ковер. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина в ковре выпал из окна квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Москвич поссорился с супругой, заподозрив ее в измене. После конфликта мужчина взял отвертку, чтобы починить выключатель, однако его жена расценила это как угрозу.

Спустя время в квартиру заявились трое мужчин, которые москвича и завернули его в ковер. Он смог выбраться, однако в этот же момент выпал из окна четвертого этажа. В итоге у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы.

В настоящее время инцидент расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 15 июня, из окна третьего этажа жилого дома на шоссе Энтузиастов выпали женщина с двухлетним ребенком. Последний в результате падения погиб. По факту было возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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