Задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод"

Директора ОАО "Соликамский магниевый завод" Артура Уртаева задержали. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Уртаев был задержан, [ему предъявлены обвинения] по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", - сообщил источник.

ОАО "Соликамский магниевый завод" является лидером магниевой и редкометалльной промышленности России. На долю предприятия приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 592,4 млн рублей, что более чем в 1,5 раза выше прибыли 2020 года.