В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
18 минут назад

Неизвестные сообщили о «минировании» зданий в Москве ради освобождения наемников

Lenta.ru

В Москве неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в центре города с требованием освободить британских наемников, осужденных в Донецкой народной республике. Об этом информированный источник сообщил «Известиям».

В Москве сообщили о «минировании» зданий ради освобождения наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника издания, сообщения сопровождались угрозами, неизвестные требовали освобождения от смертной казни наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брахина.

«Примечательны не только требования, которыми сопровождались угрозы, но и сам способ, которым были доставлены сообщения. В посланиях указывалось, что во избежание взрывов нужно освободить приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников», — поделился собеседник «Известий».

Он также заявил, что неизвестные обещали раскрыть местонахождение бомб и обезвредить их, если власти республики освободят перечисленных ими лиц. Как сообщают «Известия», информация о «минировании» поступила сразу в несколько отделов полиции города, а среди объектов были названы здания на Шаболовке, Мясницкой и Большой Переяславской.

«Несмотря на явные признаки того, что сообщения ложные, все объекты проверили. Ничего подозрительного на местах обнаружено не было», — заключили «Известия».

Ранее в Госдуме отреагировали на слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о непризнании ДНР и ЛНР. Токаев, который в присутствии Владимира Путина отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик поступил некорректно.

Об этом, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной», заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.

Происшествия,Шон Пиннер,Константин Затулин,Владимир Путин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители