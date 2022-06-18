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1 час назад

В Донецке под обстрелами погибли два сотрудника МЧС ДНР

Газета.Ru

Во время обстрела Донецка украинскими войсками погибли два сотрудника МЧС ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спасатели направлялись в Куйбышевский район Донецка, который с утра находится под обстрелами. Пожарная машина остановилась на пассажирской остановке «Топаз», возле которой было попадание в торговый ларек. В районе 09.28 мск недалеко от пожарной автоцистерны прилетел артиллерийский снаряд.

«Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о задымлении над заводом «Топаз». Также он заявлял, что из-за непрекращающихся обстрелов Куйбышевского района пострадали мирные жители. Повреждения получили несколько жилых домов, продуктовый магазин.

Происшествия,Видео,Алексей Кулемзин,
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