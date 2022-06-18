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49 минут назад

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил своего 11-летнего сына из окна

Газета.Ru

В Екатеринбурге пьяный 41-летний местный житель выбросил из окна своего 11-летнего сына. Об этом сообщает портал E1.RU.

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил своего 11-летнего сына из окна
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости» ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Инцидент произошел вечером 17 июня 2022 года в одном из домов на улице Дагестанская. В течение дня мужчина выпивал, мать ребенка на момент происшествия также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В один момент отец схватил ребенка и вытолкнул его из окна. Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину и доставили в полицию. Во время допроса задержанный отрицал свою причастность к падению ребенка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Мать мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

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