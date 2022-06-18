СК РФ установил личность "азовца", стрелявшего в мирных жителей Мариуполя

"По данным ведомства, это сержант Михаил Швец (позывной "Танос"), в отношении него возбуждено уголовное дело. "Местонахождение Швеца установлено. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия", - отметили в СК.

По данным следствия, в марте 2022 года Швец находился на позиции, оборудованной на седьмом этаже жилого дома в Мариуполе. Он произвел несколько прицельных выстрелов в безоружных мирных жителей, которые шли по улице. По информации СК, установлен свидетель, который дал показания, что около полудня мужчина и женщина, одетые в гражданскую одежду, проследовали мимо наблюдательного пункта, в котором находился Швец. Сержант раздраженно отреагировал на белые повязки, которые были на рукавах мирных жителей.