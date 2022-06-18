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36 минут назад

СК РФ установил военного батальона "Азов", стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе

ТАССиещё 2

Следственный комитет РФ установил личность военнослужащего нацбатальона "Азов", стрелявшего в Мариуполе в мирных жителей. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

СК РФ установил личность "азовца", стрелявшего в мирных жителей Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным ведомства, это сержант Михаил Швец (позывной "Танос"), в отношении него возбуждено уголовное дело. "Местонахождение Швеца установлено. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия", - отметили в СК.

По данным следствия, в марте 2022 года Швец находился на позиции, оборудованной на седьмом этаже жилого дома в Мариуполе. Он произвел несколько прицельных выстрелов в безоружных мирных жителей, которые шли по улице. По информации СК, установлен свидетель, который дал показания, что около полудня мужчина и женщина, одетые в гражданскую одежду, проследовали мимо наблюдательного пункта, в котором находился Швец. Сержант раздраженно отреагировал на белые повязки, которые были на рукавах мирных жителей.

"Если они пойдут назад, - сказал Швец, - я их убью". Позднее он так и сделал.

Происшествия,Следственный комитет,
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