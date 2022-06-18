Дым поднялся над неработающим заводом "Топаз" в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.
"Над заводом "Топаз" клубится дым. Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр также заявил о приостановке одного троллейбусного маршрута из-за непрекращающихся обстрелов.
Украинские силовики с утра ведут огонь по Донецку, зафиксированы минимум четыре обстрела Куйбышевского района. Украинские силовики ведут огонь из ствольной артиллерии калибра стандарта НАТО 155 мм, в общей сложности выпущены 38 снарядов.
Завод "Топаз" основан в 1974 году в Донецке. Специализацией предприятия была разработка сложных радиотехнических систем и систем ПВО, комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения, в том числе станций радиотехнической разведки "Кольчуга". В июле 2021 года завод включен в состав Государственной корпорации "Алмаз".