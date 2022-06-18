Дым поднялся над неработающим заводом "Топаз" в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

"Над заводом "Топаз" клубится дым. Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз". Куйбышевский район города остается под обстрелами", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр также заявил о приостановке одного троллейбусного маршрута из-за непрекращающихся обстрелов.

Украинские силовики с утра ведут огонь по Донецку, зафиксированы минимум четыре обстрела Куйбышевского района. Украинские силовики ведут огонь из ствольной артиллерии калибра стандарта НАТО 155 мм, в общей сложности выпущены 38 снарядов.