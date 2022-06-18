Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

Рецидивист, сбежавший из колонии-поселения в Республике Алтай в минувший вторник, обнаружен полицейскими в селе Алферово и задержан, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

"Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ОФСИН 18 июня в окрестностях села Алферово было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, один из сотрудников участка колонии-поселения в нарушение порядка незаконно отправил осужденного за его пределы для выполнения отдельных работ, после чего последний не вернулся, совершив побег", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что мужчина сбежал с территории участка колонии-поселения 12 июня. Там он отбывал наказание по девятой судимости - за причинение тяжкого вреда здоровью. 14 июня по факту побега было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание"). В исправительном учреждении мужчина характеризовался положительно и мог подать ходатайство на условно-досрочное освобождение в июле текущего года.