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45 минут назад

Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача

Lenta.ru

В Волгоградской области 25-летнего жителя поселка Горный Балыклей задержали по подозрению в убийстве двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой отец забил маленькую дочь до смерти из-за плача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в ночь на 17 июня нетрезвый россиянин разозлился из-за того, что его дочь плакала, и забил ее до смерти. 37-летняя мать девочки пыталась помешать мужу и спасти ребенка, однако мужчина избил и ее. Женщине удалось убежать от супруга к соседям и позвонить оттуда в полицию.

После задержания выяснилось, что ранее молодой отец был судим за умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 12 годам колонии 34-летнюю мать, убившую семимесячную дочь из-за плача. По данным следствия, женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

Происшествия,Следственный комитет,
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