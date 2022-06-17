Молодой отец забил маленькую дочь до смерти из-за плача

В Волгоградской области 25-летнего жителя поселка Горный Балыклей задержали по подозрению в убийстве двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, в ночь на 17 июня нетрезвый россиянин разозлился из-за того, что его дочь плакала, и забил ее до смерти. 37-летняя мать девочки пыталась помешать мужу и спасти ребенка, однако мужчина избил и ее. Женщине удалось убежать от супруга к соседям и позвонить оттуда в полицию.

После задержания выяснилось, что ранее молодой отец был судим за умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.