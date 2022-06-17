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1 час назад

Женщина погибла, засунув руку в работающую стиральную машину

Газета.Ru

Жительница Бразилии погибла, засунув руку в стиральную машину, пишет Mirror. Женщина думала, что устройство закончило работу, но ошиблась и получила смертельный удар током.

Женщина погибла, засунув руку в работающую стиральную машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СМИ, 20-летнюю погибшую звали Вивиан Родригес. Женщина включила стиральную машину, закинув в нее вещи, а через некоторые время подумала, что стирка кончилась. Она открыла крышку, попыталась достать рукой белье, но получила удар током.

Постиранного в стиральной машинке кота сняли на видео

Оказалось, машина не закончила цикл стирки и все еще работала. Вивиан, лежавшую на полу без сознания, обнаружил муж. Мужчина сразу повез супругу в больницу, передав ее в руки врачей. Как отметили в больнице, Родригес поступила в шоковом состоянии и скончалась по прибытии.

Сообщается, что у Вивиан, кроме мужа, остался девятимесячный сын, который теперь будет жить с отцом.

Ранее эксперты назвали популярную ошибку при машинной стирке белья.

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