На западе Франции разбился легкомоторный самолет

Три человека погибли на западе Франции в результате крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщило в пятницу AFP.

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По его данным, инцидент произошел в 15 км к югу от Бордо. Самолет взлетел с аэродрома Сокат примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск) и упал в лесном массиве в 2 км от технополиса в коммуне Мартильяк.