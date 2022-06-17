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38 минут назад

На западе Франции разбился легкомоторный самолет

ТАСС

Три человека погибли на западе Франции в результате крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщило в пятницу AFP.

На западе Франции разбился легкомоторный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, инцидент произошел в 15 км к югу от Бордо. Самолет взлетел с аэродрома Сокат примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск) и упал в лесном массиве в 2 км от технополиса в коммуне Мартильяк.

На борту самолета находились двое мужчин и женщина, все трое погибли на месте. Других жертв в результате инцидента нет, уточнили в полиции. Первые команды спасателей прибыли на место крушения примерно в 13:00 (14:00 мск). После крушения возник пожар, из-за которого пострадали 2 тыс. кв. м хвойного леса. В борбье с огнем были задействованы около сорока пожарных расчетов.

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