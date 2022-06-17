В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

В Москве жестоко избили посетителя фитнес-клуба и проломили ему голову

Lenta.ru

В фитнес-центре на юге Москвы жестоко избили одного из посетителей и проломили ему череп. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

В Москве жестоко избили посетителя фитнес-клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сам инцидент произошел 12 июня. После нападения мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами головы: медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей лица. Он пришел в себя только через несколько дней и написал заявление в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. 17 июня подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 19-летний безработный молодой человек.

В апреле также стало известно, что постоялец гостиницы «Мариотт Тверская», которая располагается на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, набросился на женщину с ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители