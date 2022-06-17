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1 час назад

Танцующий курьер-велосипедист попал в ДТП в Екатеринбурге. Видео

Александр Кузьмин

В центре Екатеринбурга танцующий на велосипеде курьер попал в аварию, влетев в машину. Видео произошедшего на улице 8 Марта дорожного инцидента публикует информационный портал Е1. RU, освещающий жизнь в столице Урала.

На записи видно, что молодой человек едет по трамвайным рельсам и беззаботно пританцовывает на своем железном коне. В какой-то момент он не успевает уйти от столкновения с совершающим поворот легковым автомобилем и врезается в него.

Как уточняет источник, с работником службы доставки все хорошо, наказывать его не стали.

Происшествия,Видео,
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