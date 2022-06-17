Военнослужащий избил сослуживца из-за электронной сигареты

В Челябинске оштрафовали военнослужащего за избиение подчиненного из-за приобретенной им электронной сигареты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского гарнизонного военного суда.

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«Военнослужащий нанес подчиненному три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил последнему физическую боль и нравственные страдания», — уточнили в суде.

Ответчик разозлился из-за того, что другой военнослужащий обманул его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты.

Учитывая совокупность признанных и учтенных смягчающих обстоятельств, суд изменил категорию данного преступления с тяжкого на средней тяжести. Военнослужащему назначен штраф.