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1 час назад

Проглотившую осколок из чашки с кофе москвичку госпитализировали

Газета.Ru

Девушку в Москве доставили в больницу прямо из кафе, после того как она проглотила стеклянные осколки. Об этом сообщает портал mk.ru.

Проглотившую осколок из чашки с кофе москвичку госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 16 июня в кофейне, расположенной на Кутузовском проспекте. 26-летняя девушка решила посетить кафе со своим молодым человеком, они заказали по чашке капучино. Однако, когда посетительница начала пить напиток, она ощутила боль в горле.

Выяснилось, что в чашке было несколько стеклянных осколков. Девушка предположила, что она проглотила несколько, и ее молодой человек вызвал возлюбленной скорую помощь.

В ходе обследования в желудке у пациентки не обнаружили инородных тел, поэтому врачи назначили ей диету и лекарства с обволакивающим эффектом и отпустили домой. Девушка намерена подать в суд на сотрудников кофейни.

Ранее сообщалось, что в Тольятти 22 человека попали в больницу в результате отравления роллами.

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