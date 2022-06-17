Экс-глава Росвооружения Огарев найден мертвым

«16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По данному факту следователем СО по городу Одинцово организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Проводится комплекс проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал Врадий.