Экс-глава Росвооружения Огарев найден мертвым

В Одинцовском городском округе организована проверка по факту смерти местного жителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По данному факту следователем СО по городу Одинцово организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Проводится комплекс проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал Врадий.
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