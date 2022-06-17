Работники «Уралвагонзавода» обвинили начальство в избиении

«Изначально Захаров просто оскорблял нескольких подчиненных, жалобы на его поведение не помогали. В определенный момент он стал поднимать на сотрудников руку, а в последний раз ситуация дошла до сотрясения мозга. Он ударил кулаком контролершу по голове, после чего ее доставили в больницу», — заявил источник, близкий к предприятию.

Как рассказали URA.RU работники 310 БТК, пострадавшая женщина написала заявление в полицию. При этом после происшествия руководители запретили подчиненным общаться с журналистами. Оперативно получить официальный комментарий представителей завода URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УВЗ, ответ к моменту публикации не последовал.

В апреле URA.RU писало о смерти рабочего УВЗ, тело которого было обнаружено на производстве. До этого сотруднику «Уралвагонзавода» пробило голову ломом. Его коллеги из-за инцидента были лишены премии. Также на территории УВЗ покончил с собой рабочий, перед смертью он убил свою девушку. А в начале 2019 года во время смены покончил с жизнью один из рабочих. Перед смертью у него состоялся негативный разговор с начальником, сообщали источники.