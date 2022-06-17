В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Работники «Уралвагонзавода» обвинили начальство в избиении

Ura.Ru

Работники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) массово жалуются на некорректное поведение и рукоприкладство со стороны начальства. Как рассказал URA.RU сотрудник предприятия, начальник бюро технического контроля (БТК) Николай Захаров систематически избивает своих подчиненных.

Работники «Уралвагонзавода» обвинили начальство в избиении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Изначально Захаров просто оскорблял нескольких подчиненных, жалобы на его поведение не помогали. В определенный момент он стал поднимать на сотрудников руку, а в последний раз ситуация дошла до сотрясения мозга. Он ударил кулаком контролершу по голове, после чего ее доставили в больницу», — заявил источник, близкий к предприятию.

Как рассказали URA.RU работники 310 БТК, пострадавшая женщина написала заявление в полицию. При этом после происшествия руководители запретили подчиненным общаться с журналистами. Оперативно получить официальный комментарий представителей завода URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УВЗ, ответ к моменту публикации не последовал.

В апреле URA.RU писало о смерти рабочего УВЗ, тело которого было обнаружено на производстве. До этого сотруднику «Уралвагонзавода» пробило голову ломом. Его коллеги из-за инцидента были лишены премии. Также на территории УВЗ покончил с собой рабочий, перед смертью он убил свою девушку. А в начале 2019 года во время смены покончил с жизнью один из рабочих. Перед смертью у него состоялся негативный разговор с начальником, сообщали источники.

Происшествия,Николай Захаров,Уралвагонзавод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители