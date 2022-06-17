Раскрыты подробности крушения военного самолета под Белгородом

Потерпевший аварию штурмовик Су-25 в Белгородской области при столкновении с землей взорвался. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет полностью разрушен.
Напомним, что военный самолет потерпел крушение в Корочанском районе утром 17 июня во время планового учебно-тренировочного полета. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что летчику удалось катапультироваться и он остался жив, спасатели уже эвакуировали его на аэродром базирования, угрозы здоровью пилота нет.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. При ударе об землю штурмовик также загорелся, однако крушение произошло в безлюдном месте и разрушений нет. На месте работает комиссия Военно-космических сил России.