Раскрыты подробности крушения военного самолета под Белгородом

Потерпевший аварию штурмовик Су-25 в Белгородской области при столкновении с землей взорвался. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет полностью разрушен.

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Напомним, что военный самолет потерпел крушение в Корочанском районе утром 17 июня во время планового учебно-тренировочного полета. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что летчику удалось катапультироваться и он остался жив, спасатели уже эвакуировали его на аэродром базирования, угрозы здоровью пилота нет.