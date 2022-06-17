В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
23 минуты назад

Раскрыты подробности крушения Су-25 в Белгородской области

Елена Прошина

Потерпевший аварию штурмовик Су-25 в Белгородской области при столкновении с землей взорвался. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет полностью разрушен.

Раскрыты подробности крушения военного самолета под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что военный самолет потерпел крушение в Корочанском районе утром 17 июня во время планового учебно-тренировочного полета. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что летчику удалось катапультироваться и он остался жив, спасатели уже эвакуировали его на аэродром базирования, угрозы здоровью пилота нет.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. При ударе об землю штурмовик также загорелся, однако крушение произошло в безлюдном месте и разрушений нет. На месте работает комиссия Военно-космических сил России.

Происшествия,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители