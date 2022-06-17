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1 час назад

На заводе КАМАЗ обрушился переход между двумя корпусами

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На территории завода КАМАЗ в Набережных Челнах обрушилась галерея, соединяющая корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале пресс-службы предприятия.

На заводе КАМАЗ обрушился переход между двумя корпусами
Фото: КАМАЗКАМАЗ

Уточняется, что пострадавших нет и производство продолжает работать в обычном режиме. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, причины будут озвучены позднее.

Напомним, в начале апреля на пересечении Лево-Булачной и улицы Татарстан частично обрушились подпорная стена берега и дорожное покрытие. Тогда же начались обследования для подготовки плана реконструкции.

Сейчас для движения закрыты левая полоса улицы и тротуар от Батуринского моста до улицы Татарстан со стороны протоки. Сейчас никаких восстановительных работ не идет.

Происшествия,Камаз,
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