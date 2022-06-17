На заводе КАМАЗ обрушился переход между двумя корпусами

На территории завода КАМАЗ в Набережных Челнах обрушилась галерея, соединяющая корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале пресс-службы предприятия.

Фото: КАМАЗ КАМАЗ

Уточняется, что пострадавших нет и производство продолжает работать в обычном режиме. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, причины будут озвучены позднее.

Напомним, в начале апреля на пересечении Лево-Булачной и улицы Татарстан частично обрушились подпорная стена берега и дорожное покрытие. Тогда же начались обследования для подготовки плана реконструкции.