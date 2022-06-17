ФСБ рассекретила документы об издевательствах гитлеровцев в Крыму

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило новые документы о зверствах гитлеровцев и их подручных в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях в Крыму. Об этом пишут РИА Новости.

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Опыты над пленными

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Как свидетельствуют документы, гитлеровцы самым изуверским образом убивали советских пленных. Так, в акте, составленном в мае 1944 года прокуратурой 4-го Украинского фронта, говорится, что в Симферополе они ставили эксперименты над военнопленными – вырезали у них почки и сосуды.

В документах приведены свидетельства бывшего служащего прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы, Ивана Галкина. Во время оккупации Крыма гитлеровцами он работал в качестве санитара прозекторской в немецком лазарете.

По словам Галкина, с января 1942 года он неоднократно видел в лазарете трупы в гражданской и военной одежде, с зашитыми разрезами на телах. Рядом с ними стояли банки с почками «под номером и каким-то особым знаком». Также на полках стояли банки с формалином и кусочками сосудов с мышцами. Он отмечает, что у некоторых трупов дополнительно имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже до подключичной артерии. Участки сосудов с мышцами на трупе отсутствовали.

По мнению Галкина, патологоанатом Готфрид Кюнтер и его помощник хирург Оскар Шульц по ночам ставили опыты над живыми людьми. Они «вырезали у них почки и участки с сосудами и мышцами, после чего этих людей умерщвляли».

Смертельные уколы

Также есть показания немецкого врача Эбергарда Мюллера, служившего в лазарете лагеря для советских военнопленных на южной окраине Симферополя. По его словам, был приказ о том, чтобы всех тяжелобольных и раненных пленных, которых невозможно было вылечить за три месяца, убивать «путем введения в вену препарата морфия и перекиси водорода». Такие убитые позже числились как умершие вследствие операции или болезни.

По словам Мюллера, такой способ умерщвления противоречит всем гуманным врачебным нормам. После укола у больного возникала воздушная эмболия (закупорка сосудов), и он через две минуты умирал. За время его пребывания в лагере таким образом было убито 900-1000 советских пленных. А до его прибытия в лазарет – еще до 1500 человек.

Убитые в «душегубках»

В протоколе допроса начальника полиции города Карасубазара Бронислава Ельяшевича рассказывается о том, как гитлеровские оккупанты применяли автомашины-«душегубки» для массовых убийств мирных граждан.

По его словам, немцы сгоняли мирных жителей на городскую площадь, раздевали и насильно загоняли в кузова двух машин-«душегубок». В две такие машины одновременно загонялось примерно сто человек. После этого закрывались двустворчатые металлические двери, включались моторы двигателей и отработанные машинами выхлопные газы поступали в кузов. От выхлопных газов люди погибали через 10-15 минут. В акции участвовали не только гитлеровцы, но и предатели из так называемого «татарского батальона».

Массовый расстрел на Красной горке

Некий Григорий Сиротенко, которому на момент зверской акции было 16 лет, рассказал, как в январе 1942 года гитлеровцы начали проводить массовые облавы и аресты мирных граждан Евпатории.