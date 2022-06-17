Сотни украинцев застряли в спецприемниках и изоляторах Москвы

Более 358 украинцев застряли в спецприемнике поселка Сахарово и изоляторах Москвы в ходе процедуры депортации — их не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на членов президентского Совета по правам человека ( СПЧ ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Правозащитники просят столичного омбудсмена подключиться к решению этой проблемы. По данным издания, в других регионах России также есть «застрявшие» граждане Украины. Некоторых из них удалось пока что выслать лишь в ДНР. По данным члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в московских следственных изоляторах содержится по меньшей мере 245 украинцев. Около 60 из них были задержаны по запросу украинской стороны, они были в розыске за совершение преступлений на территории Украины, в том числе и тяжких. Некоторые из них не знали о своем розыске вплоть до задержания. С момента начала военной операции перестало действовать соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину.