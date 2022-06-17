В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
45 минут назад

Более 358 украинцев застряли в спецприемниках и изоляторах Москвы

Lenta.ru

Более 358 украинцев застряли в спецприемнике поселка Сахарово и изоляторах Москвы в ходе процедуры депортации — их не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Сотни украинцев застряли в спецприемниках и изоляторах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правозащитники просят столичного омбудсмена подключиться к решению этой проблемы. По данным издания, в других регионах России также есть «застрявшие» граждане Украины. Некоторых из них удалось пока что выслать лишь в ДНР. По данным члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в московских следственных изоляторах содержится по меньшей мере 245 украинцев. Около 60 из них были задержаны по запросу украинской стороны, они были в розыске за совершение преступлений на территории Украины, в том числе и тяжких. Некоторые из них не знали о своем розыске вплоть до задержания. С момента начала военной операции перестало действовать соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину.

Более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории России; после судебного процесс в РФ они могли бы отбывать наказание в Украине, но теперь и этот механизм обмена не работает.

Происшествия,Ева Меркачева,Коммерсант,Совет по правам человека,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители