В Курской области рассказали об обстреле села со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Гордеевка в Кореневском районе. В своем Telegram-канале он рассказал, что пострадавших в инциденте нет, в домах выбило стекло.
«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — написал глава региона.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле приграничного поселка Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.
14 июня Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе. По его словам, ответным огнем российские пограничники подавили нападение, пострадавших и разрушений нет.