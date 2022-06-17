В Курской области рассказали об обстреле села со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Гордеевка в Кореневском районе. В своем Telegram-канале он рассказал, что пострадавших в инциденте нет, в домах выбило стекло.

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«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — написал глава региона.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле приграничного поселка Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.