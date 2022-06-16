Задымление произошло на Тверской улице в Москве

В Центральном административном округе столицы было зафиксировано задымление в здании старой постройки. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 июня, сообщил источник в экстренных службах.
По данным собеседника «ВМ», задымление было обнаружено на Тверской улице, в доме 27 строение 2. Подробности уточняются.
Накануне сообщалось, что в одном из помещений здания Счетной палаты в центре столицы произошло задымление. По предварительным данным, людей из здания срочно эвакуировали. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из подвальных помещений.
Позже сообщалось, что на 31-м километре МКАД произошло возгорание бытовок. По данным источника «ВМ», изначально пожарным службам поступила заявка о возгорании в складских помещениях. В пути следования специалисты наблюдали густой черный дым. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.