Задымление произошло на Тверской улице в Москве

В Центральном административном округе столицы было зафиксировано задымление в здании старой постройки. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 июня, сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва/ Светлана Колоскова / Вечерняя Москва/

По данным собеседника «ВМ», задымление было обнаружено на Тверской улице, в доме 27 строение 2. Подробности уточняются.

Накануне сообщалось, что в одном из помещений здания Счетной палаты в центре столицы произошло задымление. По предварительным данным, людей из здания срочно эвакуировали. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из подвальных помещений.