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1 час назад

Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 47

ТАССиещё 1

Не менее 47 человек погибли в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога" в мае. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Кубы в четверг. Ранее сообщалось о 46 жертвах.

Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 47
Фото: ReutersReuters

"Пострадали 99 человек, из них один остается в больнице, 51 пациент выписан, 47 умерли", - сообщается на сайте ведомства. Среди погибших - четверо детей.

Взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.

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