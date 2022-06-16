Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 47

Не менее 47 человек погибли в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога" в мае. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Кубы в четверг. Ранее сообщалось о 46 жертвах.
"Пострадали 99 человек, из них один остается в больнице, 51 пациент выписан, 47 умерли", - сообщается на сайте ведомства. Среди погибших - четверо детей.
Взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.