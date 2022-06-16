Суд в Москве осудил женщину за продажу сына за 100 тыс. руб.

«Установлено, что в октябре-ноябре 2021 года женщина из корыстных побуждений разместила в сети интернет объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина потребовала передачи ей денежных средств в размере 100 тыс. руб., после чего прилетела в Москву», - говорится в материале.