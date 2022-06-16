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36 минут назад

Суд в Москве приговорил женщину к трем годам колонии за продажу новорожденного сына за 100 тыс. руб.

Агентство «Москва»иещё 1

Лефортовский районный суд Москвы приговорил 27-летнюю женщину к трем годам колонии общего режима по делу о продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд в Москве осудил женщину за продажу сына за 100 тыс. руб.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установлено, что в октябре-ноябре 2021 года женщина из корыстных побуждений разместила в сети интернет объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина потребовала передачи ей денежных средств в размере 100 тыс. руб., после чего прилетела в Москву», - говорится в материале.

Отмечается, что 22 ноября 2021 года в помещении одного из отелей на территории Нижегородского района столицы, получив денежные средства, женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Как уточняется, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Республики Марий Эл. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «б, з», ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Лефортовский районный суд Москвы суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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