В Оренбургской области мужчина устроил стрельбу

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Бузулукский" поступило сообщение, что на ул. Шевченко неизвестный мужчина стреляет в людей. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся в сторону ул. Леваневского. По ориентировке сотрудники полиции начали отрабатывать данный район. Двигаясь по ул. Пионерской, полицейские обнаружили и задержали злоумышленника", - отмечается в сообщении.