В Оренбургской области мужчина устроил стрельбу

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Бузулуке Оренбургской области. В результате двое мужчин получили ранения, стрелявший задержан, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Бузулукский" поступило сообщение, что на ул. Шевченко неизвестный мужчина стреляет в людей. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся в сторону ул. Леваневского. По ориентировке сотрудники полиции начали отрабатывать данный район. Двигаясь по ул. Пионерской, полицейские обнаружили и задержали злоумышленника", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, за жизнь пострадавших борются медики. На месте работает следственно-оперативная группа.