В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
27 минут назад

В Оренбургской области мужчина устроил стрельбу

ТАСС

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Бузулуке Оренбургской области. В результате двое мужчин получили ранения, стрелявший задержан, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

В Оренбургской области мужчина устроил стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Бузулукский" поступило сообщение, что на ул. Шевченко неизвестный мужчина стреляет в людей. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся в сторону ул. Леваневского. По ориентировке сотрудники полиции начали отрабатывать данный район. Двигаясь по ул. Пионерской, полицейские обнаружили и задержали злоумышленника", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, за жизнь пострадавших борются медики. На месте работает следственно-оперативная группа.

Происшествия,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители