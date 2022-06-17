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1 час назад

В Москве девушка вышла покурить и очнулась в автомобиле насильников

Газета.Ruиещё 1

На северо-востоке Москвы девушка вышла из бара, чтобы покурить, а после провала памяти очнулась в салоне автомобиля, где ее насиловали незнакомые мужчины. Об этом сообщает РЕН.

В Москве девушка вышла покурить и очнулась в автомобиле насильников
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Пострадавшая вышла из заведения на улицу, а после потери сознания оказалась в машине с насильниками. Как она оказалась в авто, девушка не помнит. Она обратила внимание, когда пришла в себя, что за окнами уже светало. После насилия один из преступников приказал жертве выйти из автомобиля. Девушка вышла на улицу и поняла, что она находится неподалеку от бара, в котором отдыхала накануне. Девушка подала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жителя Калифорнии обвиняют в том, что он держал в плену и насиловал 22-летнюю девушку.

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