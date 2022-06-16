Полицейский из банды депутатов сел на восемь лет за вымогательство

В Республике Дагестан суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции Камиля Батырова за участие в организованной преступной группировке (ОПГ), созданной местными депутатами, и вымогательство 24 миллионов рублей по их указанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подсудимый, служивший участковым уполномоченным отдела МВД по Хунзахскому району, вошел в состав банды, созданной, по версии следствия, в декабре 2011 года депутатом Народного собрания Республики Дагестан Магомедом Магомедовым для вымогательств и грабежа. В ее состав также вошли его брат — депутат Собрания депутатов муниципального образования «Хунзахский район» Руслан Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания «Поселок Дубки» Казбековского района Сиражудин Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала «Витас Банк» города Махачкала Мурад Казиахмедов, а также полицейский Магомед Гаджиев.

С 2011-й по 2013 год Батыров с соучастниками под угрозой расправы, требовал 24 миллиона рублей у директора «Махачкалинского завода лакокрасочных изделий».