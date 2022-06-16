В Сербии погибла россиянка

Россиянка 1988 года рождения с регистрацией в Белграде погибла в результате ДТП под городом Зренянин в Сербии.

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По данным портала «Вечерне новости», в автомобиль Škoda, стоявший на светофоре, на большой скорости врезался Volkswagen Passat. За рулём был 20-летний местный житель. По неподтверждённой информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и под действием психоактивных веществ.

«Девушка скончалась на месте происшествия, её молодой человек, который был за рулём их автомобиля, получил тяжёлые травмы», — говорится в сообщении.

Нарушителя задержали.

В аргентинском городе Кармен-де-Ареко в январе в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибла россиянка, ещё 12 человек пострадали.