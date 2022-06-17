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22 минуты назад

Двоих чеченцев осудили за похищение девушки под угрозой пистолета

Lenta.ruиещё 1

Два жителя Чечни получили по три года и три месяца лишения свободы за похищение девушки под угрозой применения травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Чеченцев осудили за похищение девушки под угрозой пистолета
Фото: ТАССТАСС

Динской районный суд Краснодарского края признал Мусу Акаева и Мансура Ижиева виновными по статье 126.2 («Похищение человека») и 234.2 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, Акаев и Ижиев, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, заметили девушку и предложили ей познакомиться, на что та ответила категорическим отказом. Угрожая ей травматическим оружием, они все же вынудили незнакомку сесть к ним в авто и направились в небольшой город Котельниково в Волгоградской области.

В дороге мужчины настаивали на том, чтобы девушка приняла две таблетки сильнодействующего вещества, однако той удалось незаметно спрятать их. Когда похитители отвлеклись, потерпевшая успела по телефону оповестить родственников о происходящем и те передали информацию в правоохранительные органы. Силовики оперативно задержали мужчин и освободили девушку. Во время судебного заседания Акаев вину за преступление полностью взял на себя, а его товарищ, напротив, отрицал причастность к похищению.

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