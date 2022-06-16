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7 минут назад

Москва допустила перевод Сапеги в российскую колонию

Елена Прошина

Москва допускает перевод россиянки Софьи Сапега, осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии, для дальнейшего отбывания наказания на территории России.

Москва допустила перевод Сапеги в российскую колонию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, она также вправе просить у президента Республики Александра Лукашенко о помиловании.

«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», — заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что в подобных случаях органы власти используют индивидуальный подход, которые учитывают степень общественной опасности деяния, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных и другие факторы.

«Разумеется, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение», — подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, что 6 мая в Белоруссии Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы по делу о разжигании социальной вражды и розни, а также публикации информации о частной жизни силовиков и журналистов.

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Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему передачи россиянки на родину, если в этом будет необходимость.

Происшествия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД России,Совет по правам человека,
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