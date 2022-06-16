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28 минут назад

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему сына из окна

Вечерняя Москваиещё 1

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему сына из окна. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Суд вынес приговор выбросившему сына из окна мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, нерадивый отел приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура просила назначить более суровый срок наказания — 14 лет колонии.

Обвинительное заключение по этому делу было утверждено в апреле текущего года.

Опубликовано видео падения выброшенного из окна ребенка

В августе 2021 года обвиняемый выкинул своего сына 2018 года рождения из окна на пятом этаже жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мальчика доставили в больницу, он находился в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю. В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. О том, почему отец ребенка пошел на этот страшный поступок, читайте в материале «ВМ».

Происшествия,Следственный комитет,
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