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44 минуты назад

Угон задержанным патрульной машины в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге задержанный угнал патрульную машину, на которой его везли в отдел. Инцидент произошел на одной из заправок. Мужчина перебрался на водительское сиденье и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 45-летнего подозреваемого задержали за наркотики. Однако во время его транспортировки мужчина смог сбежать, угнав полицейский автомобиль. Правоохранитель пытался воспрепятствовать побегу, но ничего не вышло. Машину нашли через несколько часов. Ведутся поиски угонщика.

Происшествия,Криминал,Видео,
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