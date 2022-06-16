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18 минут назад

Пассажир автобуса устроил дебош и оторвал боковое зеркало. Видео

Александр Кузьмин

Пассажир рейсового автобуса, следовавшего по Домодедовской улице в Москве, поспорил с водителем и устроил дебош, после чего оторвал у транспортного средства боковое зеркало и скрылся с места происшествия.

Нарушителя общественного порядка сняли на видео свидетели конфликта. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».На опубликованных кадрах видно, что мужчина со всей силы отрывает зеркало у стоящего автобуса, в салоне которого находятся люди, а затем удаляется в неизвестном направлении.

«После того как водитель сделал замечание, хулиган начал агрессировать и оторвал боковое зеркало», – отмечается в публикации.

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