Пассажир рейсового автобуса, следовавшего по Домодедовской улице в Москве , поспорил с водителем и устроил дебош, после чего оторвал у транспортного средства боковое зеркало и скрылся с места происшествия.

Нарушителя общественного порядка сняли на видео свидетели конфликта. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».На опубликованных кадрах видно, что мужчина со всей силы отрывает зеркало у стоящего автобуса, в салоне которого находятся люди, а затем удаляется в неизвестном направлении.