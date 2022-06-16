Появилось видео спасения девушки от прыжка с балкона росгвардейцами

Сотрудники Росгвардии в Москве спасли девушку от необдуманного поступка. 20-летняя жительница столицы собиралась прыгнуть с балкона, однако правоохранители вовремя оказались на месте ЧП и не позволили ей совершить трагическую ошибку.
Инцидент произошел в доме на Кавказском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавшее соответствующее видео.
«Патрулировавшие территорию правоохранители получили информацию, что в одной из квартир на Кавказском бульваре происходит драка. Прибывших по указанному адресу росгвардейцев встретил молодой человек, который пояснил, что поругался с девушкой и теперь она пытается свести счёты с жизнью. Девушка стояла с внешней стороны балкона и держалась за парапет. Правоохранители вступили в беседу с 20-летней москвичкой, отвлекли ее внимание, схватили и переместили обратно в квартиру», – уточняет детали случившегося пресс-служба Росгвардии.