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54 минуты назад

СМИ: Мощные взрывы прогремели в районах Донецка

Елена Прошина

Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

СМИ: Мощные взрывы прогремели в районах Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима, обстрелы зафиксированы в Кировском, Куйбышевском, Пролетарском и Петровском районах. Всего по городу на данный момент выпущено более 20 различных снарядов. Отмечается, что после обстрела загорелись два дома в центре города.

Напомним, что в минувший понедельник Донецк подвергся наиболее интенсивному обстрелу с 2015 года. Украинские войска выпустили снаряди практически по всем районам города — в первую очередь по Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин запросил у России «дополнительные союзнические силы».

Ранее 16 июня представительство ДНР в СЦКК режима прекращения огня сообщило, что в 10:28 мск был зафиксирован обстрел со стороны Украины. По Петровскому району Донецка были выпущены четыре снаряда калибром 122 мм. Также под удар 122-миллиметровой артиллерии попал Кировский район столицы ДНР.

Происшествия,Денис Пушилин,
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