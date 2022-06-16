СМИ: Мощные взрывы прогремели в районах Донецка

Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

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Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима, обстрелы зафиксированы в Кировском, Куйбышевском, Пролетарском и Петровском районах. Всего по городу на данный момент выпущено более 20 различных снарядов. Отмечается, что после обстрела загорелись два дома в центре города.

Напомним, что в минувший понедельник Донецк подвергся наиболее интенсивному обстрелу с 2015 года. Украинские войска выпустили снаряди практически по всем районам города — в первую очередь по Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин запросил у России «дополнительные союзнические силы».