В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
57 минут назад

Женщина убила супругу любовника из ревности

Вечерняя Москва

Задержана подозреваемая в убийстве женщины на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Женщина убила супругу любовника в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, ночью 16 июня около подъезда дома на улице Херсонская было обнаружено тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями груди и шеи.

Вскоре была установлена личность подозреваемой в убийстве. Ею оказалась 40-летняя знакомая супруга погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились, чтобы поговорить. Они поругались, в какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Тогда подозреваемая достала нож и несколько раз ударила им потерпевшую.

Затем она ушла домой и постирала одежду, в которой находилась в момент совершения преступления. Вещи изъяты, назначены необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия, отметила Иванова.

Как сообщили в Telegram-канале «112», подозреваемая состояла в отношениях с супругом погибшей и пошла на убийство из ревности.

Накануне, 15 июня, стало известно, что москвич жестоко избил собутыльника в квартире на проспекте Мира. Тот впоследствии скончался.

Происшествия,Следственный комитет,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители