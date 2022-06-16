Женщина убила супругу любовника в Москве

Задержана подозреваемая в убийстве женщины на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, ночью 16 июня около подъезда дома на улице Херсонская было обнаружено тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями груди и шеи.

Вскоре была установлена личность подозреваемой в убийстве. Ею оказалась 40-летняя знакомая супруга погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились, чтобы поговорить. Они поругались, в какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Тогда подозреваемая достала нож и несколько раз ударила им потерпевшую.

Затем она ушла домой и постирала одежду, в которой находилась в момент совершения преступления. Вещи изъяты, назначены необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия, отметила Иванова.

Как сообщили в Telegram-канале «112», подозреваемая состояла в отношениях с супругом погибшей и пошла на убийство из ревности.