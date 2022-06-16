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1 час назад

Легкомоторный самолет рухнул в Тюменской области

Елена Прошина

Легкомоторный самолет упал в Тюменской области неподалеку от города Ялуторовск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Тюменской области, он взлетел с аэродрома Пустошкино и вскоре рухнул на землю — при крушении пострадал один человек.

Легкомоторный самолет рухнул в Тюменской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о падении частного одноместного самолета поступило спасателям в 09:37 (07:37 мск). На место направили две единицы техники и семь сотрудников из 24-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.

«Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами», — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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