Сына главы улуса в Якутии задержали за убийство сестры и матери

Сына главы Нюрбинского улуса в Якутии Алексея Иннокентьева задержали по подозрению в убийстве сестры и матери — с 21-летним россиянином сейчас работают следователи и пытаются выяснить его мотивы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как рассказала «Ленте.ру» представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая, преступление произошло накануне, тела 34-летней и 51-летней женщин с ножевыми ранениями были обнаружены около 22 часов 15 июня. Одна из них была мертва к моменту обнаружения, вторую госпитализировали и пытались спасти, но она скончалась.

В связи со случившимся в регионе перенесен на неопределенный срок традиционный праздник улусный ысыах: в ближайшие выходные он точно не состоится.