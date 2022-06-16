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9 минут назад

Сына главы Нюрбинского улуса в Якутии задержали за убийство сестры и матери

Lenta.ru

Сына главы Нюрбинского улуса в Якутии Алексея Иннокентьева задержали по подозрению в убийстве сестры и матери — с 21-летним россиянином сейчас работают следователи и пытаются выяснить его мотивы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сына главы улуса в Якутии задержали за убийство сестры и матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала «Ленте.ру» представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая, преступление произошло накануне, тела 34-летней и 51-летней женщин с ножевыми ранениями были обнаружены около 22 часов 15 июня. Одна из них была мертва к моменту обнаружения, вторую госпитализировали и пытались спасти, но она скончалась.

В связи со случившимся в регионе перенесен на неопределенный срок традиционный праздник улусный ысыах: в ближайшие выходные он точно не состоится.

Ранее в Московской области судимого 52-летнего уголовника задержали за убийство 45-летнего брата. Трагедия произошла в ночь на 13 июня в городе Ступино: во время застолья братья поругались и обвиняемый, выхватив нож, нанес младшему родственнику несколько ножевых ранений в область груди и рук.

Происшествия,Надежда Дворецкая,Следственный комитет,
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