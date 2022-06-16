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50 минут назад

Российских пилотов ослепили лазером во время посадки в Москве

Lenta.ruиещё 6

Пилотов пассажирского самолета авиакомпании Azur Air ослепили лазером при посадке в Москве. Об этом стало известно из донесения авиавластям, опубликованного в Telegram-канале Aviaincident.

Пилотов ослепили лазером во время посадки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Boeing 767 следовал рейсом из Антальи в аэропорт Внуково. Во время посадки экипаж доложил диспетчерам об ослеплении лазером зеленого света.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт, на полете инцидент никак не отразился. Рейс приземлился по расписанию, в 22:45 по московскому времени.

Ранее неизвестный ослепил пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву. Инцидент также произошел во Внуково.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Boeing,
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