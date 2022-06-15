Вода хлынула с потолка двухэтажного лайнера. Видео

Как отмечает издание, самолет выполнял семичасовой рейс из Лондона в Вашингтон. Когда он находился на высоте более девяти тысяч метров над землей, внезапно с верхней палубы на нижнюю полилась вода. Пассажиры в панике встали со своих мест и устремились в ту часть салона, которая не была подтоплена. При этом один из очевидцев смог снять происходящее на видео.